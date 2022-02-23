Бензин в России за неделю в среднем подорожал на три копейки

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 февраля 2022 года выросли на три копейки и составили 50,91 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на три копейки, до 47,61 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на три копейки - до 51,63 рубля за литр, АИ-98 - на четыре копейцки, до 59,97 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 12 копеек - до 54,9 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 24 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Карелия - на 0,8%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 7 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,6%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,7 до 49,39 рубля, марки АИ-95 - от 51,3 до 57,19 рубля, марки АИ-98 - от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,3 до 48,23 рубля, марки АИ-95 - от 50,45 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,7 до 61,90 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 14 по 20 февраля снизился на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 826,9 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 0,4% и составило 1 618,8 тыс. тонн.