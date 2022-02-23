РФ в январе - декабре 2021 года сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия в январе - декабре 2021 года сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти, уступив первое место США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в октябре 2021 года РФ добывала 10,841 млн баррелей нефти в сутки (б/с) против 11,473 б/с в США за тот же период. В ноябре российская добыча выросла до 10,902 млн б/с против 11,753 млн б/с в США. В декабре Россия снизила объемы добычи до 10,888 млн б/с, США - до 11,723 б/с.

РФ опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в октябре 9,78 млн б/с, в ноябре - 9,912 млн б/с, в декабре - 10,022 млн б/с.

Всего за январь - декабрь 2021 года Россия добыла 524 млн тонн нефти, что на 2,1% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом за декабрь добыча нефти в РФ увеличилась на 8,6% в годовом выражении, до 46,2 млн тонн.

Экспорт российской нефти за январь - декабре снизился на 3,8%, до 230 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 43,9%.