Курс украинской гривны к доллару вырос до семилетнего максимума

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля установил официальный курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.

Таким образом, официальный курс гривны к доллару вырос до максимума за семь лет. Выше он был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривны.

По данным главы совета НБУ Богдана Данилишина, обменный курс гривны на валютном рынке страны в течение текущей недели из-за роста фактора военной угрозы снизился на 2,5% - до 29 гривен за доллар. "Этому способствовало почти двукратное увеличение чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, который частично удовлетворялся интервенциями Нацбанка по продаже иностранной валюты. Их чистый объем за прошедшую неделю составил $453 млн", - написал он в Facebook.

По его словам, с начала года чистая продажа валюты Нацбанком составила $1,4 млрд.

По информации профильного украинского сетевого ресурса "Финансы", в среду курс гривны на межбанковском валютном рыке опустился ниже уровня 29,5 гривны за доллар на фоне новостей о введении чрезвычайного положения в стране. На наличном рынке средние котировки составляют 29,29-30,22 гривны за доллар.