США ввели санкции против международной сети, финансировавшей хуситов в Йемене

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против международной сети, которая, по версии Вашингтона, финансировала мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситов) в Йемене. Об этом говорится в заявлении американского ведомства, распространенном в среду.

Согласно тексту документа, санкции вводятся против "участников международной сети, финансирующей войну хуситов против правительства Йемена и их все более агрессивные нападения, которые ставят под угрозу гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в соседних государствах".

По версии американской стороны, "эта сеть передала десятки миллионов долларов в Йемен по сложной международной цепочке посредников для поддержки нападений со стороны хуситов".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.