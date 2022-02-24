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"Ведомости": МЭР прогнозирует рост среднемесячной зарплаты россиян почти на 11%

По прогнозу ведомства, она вырастет примерно на 6 тыс. рублей
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует рост среднемесячной зарплаты в 2022 году почти на 6 тыс. рублей (+11%) по отношению к уровню прошлого года, она превысит 62 тыс. рублей. Такую оценку ведомство представило в правительство и администрацию президента, уточнив прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

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По данным издания, МЭР в предложениях правительству оценило темпы роста среднемесячной зарплаты в 2022 году почти на 11% относительно ожидаемого уровня 2021 года. По прогнозу ведомства, она вырастет примерно на 6 тыс. рублей, превысив 62 тыс. рублей. Это на 2 тыс. больше (+3,3 п. п.) по сравнению с прошлым прогнозом МЭР.

Кроме того, как пишут "Ведомости", МЭР улучшил оценку на следующие два года. Ожидается, что в 2023 году среднемесячная зарплата россиян составит 66 600 рублей, а в 2024 году - более 71 тыс. рублей. Ранее ведомство оценивало рост зарплат на уровне 63 900 (2023 год) и 68 000 рублей (2024 год).

Как пояснили изданию в Минтруде РФ, ведомство ожидает продолжения тенденции к росту зарплат, если текущие показатели в экономике и деловой активности сохранятся. В министерстве отметили, что это связано с трансформацией рынка труда и наличием кадровой потребности во многих отраслях экономики.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян в ноябре 2021 года выросли на 3,4% по сравнению с ноябрем 2020 года, при этом по сравнению с октябрем они выросли на 0,7%. За январь - ноябрь 2021 года реальные зарплаты выросли на 2,8% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в ноябре составила 55 639 руб. (+12,1% в годовом выражении). За январь - ноябрь номинальные зарплаты выросли на 9,5% в годовом выражении.

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