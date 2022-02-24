Снижением котировок открылись торги на фондовой бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись падением котировок на фоне обеспокоенности инвесторов развитием ситуации вокруг Украины. Индекс Hang Seng опустился на 392 пункта (1,66%), до значения 23 268, свидетельствуют данные этой площадки.

При этом на 3,57% подешевели акции российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 7,02 гонконгского доллара за бумагу ($0,9). Отрицательной динамикой охвачены активы, связанные с финансами, высокими технологиями, промышленным производством.

"США заявили о неизбежности вторжения России на Украину. ЕС и Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против РФ. Американские рынки падают уже на протяжении пяти сессий подряд - до самого низкого уровня за год. Мы ожидаем дальнейшего спада на рынках сегодня", - прокомментировал гонконгский финансовый аналитик из компании GEO Securities Фрэнсис Лунь.

В отрицательной зоне также проходят утренние торги на биржах материкового Китая и Тайваня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду вечером в эфире телеканала NBC ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него основания опасаться вторжения РФ на Украину этой ночью.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ.