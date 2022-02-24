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На Токийской фондовой бирже началось резкое снижение котировок

Индекс Nikkei теряет более 2%

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Токийская фондовая биржа (крупнейшая в Азии) встретила резким снижением котировок информацию о том, что президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

С начала дневной сессии торгов в 12:30 по местному времени (06:30 мск) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 2,2%.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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