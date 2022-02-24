Падение индекса биржи Гонконга превысило 3% на фоне событий вокруг Украины

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 февраля. /ТАСС/. Стремительное падение котировок акций произошло в четверг на Гонконгской фондовой бирже на фоне последнего обострения ситуации вокруг Украины. В ходе утренних торгов индекс Hang Seng сократился на 734 пункта (3,11%), до значения 22 925, свидетельствуют данные этой площадки.

Спад охватил весь спектр акций, за исключением нефтедобывающих компаний. Курс ценных бумаг российского алюминиевого гиганта "Русал" обрушился на 8,52% - до 6,66 гонконгского доллара ($0,85).

Снижение котировок также отмечено на фондовых площадках материкового Китая (0,89-1,37%) и Тайваня (2,28%).

Россия начала специальную военную операцию после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении в четверг.

Он заявил, что Москва будет стремиться к "демилитаризации и денацификации" Украины, призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне. Сразу после этого начали поступать сообщения о звуках взрывов в целом ряде украинских городов, включая Киев и Харьков.