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Более 10 авиарейсов из Шереметьево на юг России отменили

Более 10 авиарейсов из Шереметьево на юг России отменены - табло аэропорта.

Военная операция на Украине
Поставки газа в Молдавию осуществляются в штатном режиме
Дополнительная информация не приводится
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