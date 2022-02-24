Аэропорт Симферополя работает штатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпании сообщают о задержках и отменах рейсов в Крым, аэропорт работает штатно и готов к приему самолетов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе воздушного узла.

"Все службы аэропорта Симферополь работают в штатном режиме и готовы к обслуживанию рейсов. На данный момент авиакомпании сообщают о задержках и отменах рейсов", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовано следить за изменениями в расписании. "Актуальная информация о времени прибытия или отправления рейсов размещается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Симферополь", - отмечается в сообщении.

На данный момент, согласно онлайн-табло аэропорта, отменены шесть рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Еще три самолета из столицы задержаны.

На юге России приостановили работу несколько аэропортов, закрыто небо в ростовской зоне.