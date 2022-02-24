Несколько рейсов в Махачкалу задержали или отменили из-за тумана

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Несколько рейсов в Махачкалу задержаны или отменены в четверг из-за сильного тумана в дагестанском аэропорту, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Задержки в аэропорту Уйташ связаны с метеоусловиями, с сильным туманом со вчерашнего вечера", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло, задержаны рейсы из Минеральных Вод, в Москву и Стамбул. Отменены рейсы из Челябинска и из Ростова-на-Дону.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) - единственный в Дагестане, реконструкция взлетно-посадочной полосы проведена в 2014 году. Оттуда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой; ранее - в Казахстан, Турцию и ОАЭ.