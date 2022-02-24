Аэропорт Волгограда возобновил работу

ВОЛГОГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Работа аэропорта Волгограда, где в четверг утром отменили все рейсы из-за запрета использования южного воздушного пространства, возобновлена. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград "Анастасия Голодова.

"Аэропорт полностью готов к приему и выпуску воздушных судов по плану полетов авиакомпаний. Работа аэропорта в штатном режиме", - сказала она.

Голодова добавила, что волгоградский аэропорт не попал под введенные ограничения для ряда аэропортов юга России. Авиакомпании будут принимать решения о выполнении рейсов, с пассажирами работают представители перевозчиков, добавила она.

Ранее рейсы из аэропорта Волгограда были отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями.

Росавиация в четверг сообщила, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена. В агентстве попросили пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.