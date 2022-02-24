Turkish Airlines временно приостановила рейсы в Ростов

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает рейсы в Ростов, сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель турецкого авиаперевозчика.

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"Мы временно приостанавливаем рейсы в Ростов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что компания отменила все запланированные на четверг рейсы на Украину.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.