Алиев: новые санкции в отношении РФ нанесут ущерб и самим объявляющим их странам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Новые санкции в отношении России, введенные странами Запада после принятого Москвой решения о признании Донецкой и Луганской народных республик, нанесут ущерб и самим объявляющим их странам. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся накануне встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

"Я убежден, что санкционный путь - это контрпродуктивно. Конечно, он нанесет ущерб российской экономике и, когда президент РФ [Владимир Путин] принимал это решение, наверняка он все это просчитывал. Но это нанесет ущерб тем, кто эти санкции будет накладывать, потому что второго такого перспективного рынка для экспорта и тем более высокотехнологичной продукции трудно найти", - отметил он.

Комментируя по просьбе журналистов перспективы дальнейшего развития событий в регионе и мире после принятого Москвой решения, азербайджанский лидер указал, что делать какие-либо прогнозы сейчас затруднительно. "Прогноз давать было бы очень безответственно с моей стороны, поскольку я всегда придерживаюсь того, чтобы оперировать фактами, оценивать сложившуюся ситуацию. И, конечно, в той сфере, которая нас касается, делать все, чтобы эта ситуация для Азербайджана складывалась максимально благоприятно, - подчеркнул он. - Мы можем предполагать реакцию Запада, когда она перейдет в практическую плоскость от заявлений к действиям. Пока этого всего нет, очень трудно прогнозировать, но однозначно, это начало длительного процесса".

Алиев выразил убежденность, что, принимая соответствующее решение, его российский визави отдавал себе отчет, что далее последует длительный и непростой политический процесс. "Все настолько свежо, что пока из ведущих столиц мы видим только заявления, естественно, диаметрально противоположные. Как будет развиваться ситуация, затрудняюсь говорить. В чем будут состоять санкции для России, тоже, - продолжил глава республики. - Какие-то намеки делаются. Я слышал о том, что они не хотят объявлять санкции, считая, что это может быть фактором сдерживания - их необъявление, а объявление, с их точки зрения, развяжет руки. Опять же у меня есть тот анализ, который я черпаю, как и вы, наблюдая за тем, что происходит по российскому, турецкому и британскому телевидению, насколько хватает мне моих лингвистических способностей".

Алиев обратил внимание, что так или иначе современная "Россия с ее потенциалом, географией и возможностями устойчива ко всякого рода санкциям". "Это мое личное мнение, и это подтверждено теми санкциями, которые были наложены на Россию. По существу, они, может быть, в какой-то степени помогли российским производителям снизить зависимость от импорта", - добавил он.

Карабахская параллель

Азербайджанский лидер подчеркнул, что в нынешних условиях "трудно дать прогноз" даже по развитию дальнейшего диалога Баку и Еревана, потому что в вопросе карабахского урегулирования "все свежо". "Наши заявления и нацеленность на установление мира пока что армянским руководством не воспринимается. Во всяком случае в виртуальном пространстве. Поэтому давать прогноз на то, как будет развиваться ситуация в мире с учетом тех событий, которые произошли недавно, очень трудно. Я думаю, не только мне, даже тем, кто непосредственно вовлечен в этот процесс, потому что предусмотреть все и действия всех основных игроков очень трудно", - продолжил он.

Алиев отметил, что, когда начиналась вторая карабахская война, "даже с тем потенциалом политическим, военным и экономическим" в Баку не могли предусмотреть всего. "Война - это вещь непредсказуемая, - указал он. - Мы, конечно, шли в рамках утвержденных планов, не сбились, но в этом потоке есть разные зигзаги. То же можно сказать о ситуации между Россией и Украиной".

"Хотел бы эту тему завершить дежурными фразами, к которым нас призывали на протяжении 30 лет. Надо все решать мирным путем. Мы слышали это 30 лет, старались, но ничего не получилось. Конечно, хотели бы, чтобы мирным путем все решилось, но это не всегда возможно в жизни", - резюмировал Алиев.

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ряд стран ЕС уже объявили о введении санкций против России.