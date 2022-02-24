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В Сочи отменили 28 рейсов по инициативе авиакомпаний

В их числе рейсы в Краснодар, Ростов и Москву

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпании отменили 28 авиарейсов, которые должны были вылететь из Сочи, сообщил в четверг глава города Алексей Копайгородский.

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"На данный момент, по сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

По данным аэропорта Сочи, в настоящее время авиаузел работает штатно.

Ранее Росавиация сообщила о том, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. 

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РоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине
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