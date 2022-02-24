Lufthansa полностью прекращает авиасообщение с Украиной

"Lufthansa временно приостанавливает полеты в и из Украины", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что авиакомпания "постоянно следит за развитием ситуации и примет решение о дальнейших рейсах позднее".

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa на фоне обострения ситуации вокруг Украины полностью приостанавливает авиасообщение с Украиной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении авиаперевозчика.

Ранее представитель авиаперевозчика сообщил, что запланированный на вечер четверга рейс во Львов из Франкфурта-на-Майне отменен по соображениям безопасности. До сих пор Львов оставался единственным городом, куда Lufthansa выполняла полеты.

До этого Lufthansa объявила, что временно приостановила авиасообщение с Киевом и Одессой до конца февраля. Ряд крупнейших авиакомомпаний также объявил о временном прекращении полетов на Украину. В свою очередь Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) заявило, что территория Украины является зоной активного конфликта, в связи с чем ее воздушное пространство и важнейшая инфраструктура подвержены влиянию военных действий, что создает опасность для безопасности гражданских воздушных судов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.