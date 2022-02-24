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В "Лукойле" сообщили, что предприятия на юге России работают в штатном режиме

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СМИ: запуск "Северного потока - 2" возможен без сертификации со стороны регулятора ФРГ
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