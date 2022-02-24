Дополнительные поезда отправят из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи в регионы России

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Дополнительные поезда будут отправлены из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи в регионы России в связи с ограничениями авиасообщения, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края в четверг.

Ранее сообщалось, что РЖД зафиксируют стоимость билетов и назначат дополнительные поезда из южных городов России на фоне приостановки полетов.

"В настоящее время в РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России. В существующие составы будут включаться и дополнительные вагоны. Из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи в регионы России отправят дополнительные поезда", - говорится в сообщении оперативного штаба региона.

С четверга, 24 февраля, Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена, это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя, говорится в сообщении Росавиации.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.