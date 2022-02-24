"Аэрофлот" до 2 марта закрыл полеты в семь южных городов России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" до 2 марта закрыла полеты в семь южных городов. Полеты прекращены до 2 марта из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении. Пассажирам отмененных рейсов компания обещает или вернуть полную стоимость билетов или перебронировать на более поздние даты.

"В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России временно прекращено выполнение рейсов Аэрофлота, запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из Шереметьево в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении, - говорится в сообщении. - Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты".

О ситуации

С четверга, 24 февраля, Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.