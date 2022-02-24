Почти 450 млн рублей запланировали в бюджете Приамурья на мероприятия по борьбе с COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Почти 450 млн предусмотрено в бюджете Амурской области на 2022 год на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Поправки в главный финансовый документ региона депутаты законодательного собрания области внесли в четверг, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Уточнение расходов по крупным направлениям в первую очередь связано с формированием резерва на финансирование мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На эти цели дополнительно запланировано более 449 млн рублей", - говорится в сообщении.

Более 248 млн рублей пойдет на проведение капитальных ремонтов школ, 125 млн рублей - на поддержку местных инициатив и 100 млн рублей - на модернизацию коммунальной инфраструктуры. На переселение из аварийного жилищного фонда добавлено более 900 млн рублей, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования - 600 млн рублей.

"С учетом изменений доходы областного бюджета в текущем году составят более 102 млрд рублей, расходы - более 106 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе заксобрания региона.