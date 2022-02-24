ВТБ работает в штатном режиме

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Все сервисы банка ВТБ работают в штатном режиме, все сервисы доступны. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"ВТБ работает в обычном режиме. Все наши продукты и сервисы доступны клиентам в полном объеме. Инфраструктура банка, в том числе отделения, банкоматы и онлайн-сервисы, функционируют штатно", - отмечается в сообщении.

В банке также подчеркнули, что сотрудники оказывают клиентам максимальную консультационную поддержку. "Просим наших клиентов использовать информацию о текущей деятельности банка только в рамках официальных ресурсов ВТБ", - добавили в кредитной организации.

Ранее работе в штатном режиме сообщили в "Сбере", "Открытии", Райффайзенбанке и Тинькофф банке.

Ранее в четверг журналист телекомпании Си-эн-эн со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении санкций против крупных российских банков и физических лиц, а также мер экспортного контроля.