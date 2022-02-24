Национальный банк Украины ввел ограничения на снятие денежных средств

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Банковская система Украины продолжает работать, однако регулятор ввел некоторые ограничения. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале Национального банка Украины.

"Банковская система продолжает работать. Мы принимаем меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что НБУ, в частности, ограничил снятие наличных денежных средств со счетов клиентов в объеме 100 тыс. гривен (около $3 420) в день, запретили выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте. Приостановлена работа валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами. Введен мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей, приостановлено осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков, остановлено осуществление обслуживающими банками расходных операций "по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины".

Без ограничений остаются безналичные расчеты правительства, доступ к сейфовым ячейкам, внесение наличных в банкоматах. Банкам поручили обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения.