На российских АЭС ввели дополнительные меры безопасности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дополнительные меры приняты для усиления защиты и обеспечения безопасной работы российских АЭС. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе концерна "Росэнергоатом" (РЭА, входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

Как подчеркнули в Росэнергоатоме, в настоящее время все российские АЭС работают в штатном режиме, замечаний к оборудованию, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. На сегодня в работе находятся 35 из 37 энергоблоков суммарной мощностью свыше 34,956 млрд кВт/ч, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На Ростовской АЭС в настоящее время в эксплуатации находятся все четыре блока, нагрузка 4 296 млрд кВт/ч.