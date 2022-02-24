ТАСС, 24 февраля. "Гранд сервис экспресс" планирует увеличить вместимость поездов из Крыма в Москву. Об этом сообщили в компании.

"Принимая во внимание сложившуюся обстановку, наша компания делает все возможное, чтобы увеличить составы, направляющиеся из Крыма", - сказали в "Гранд сервис экспресс".

В компании добавили, что сейчас снова можно купить билеты на поезда, курсирующие с 24-26 февраля 2022 года по маршруту Севастополь - Москва и Симферополь - Москва. Также в ближайшее время будут дополнительно открыты продажи билетов на поезд "Таврия", курсирующий с 24-26 февраля по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург.