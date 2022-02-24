Azur Air может задействовать аэропорт Минеральных Вод для возвращения пассажиров

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air обещает вернуть в родные города всех туристов, чье возвращение планировалось рейсами в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. При этом компания может задействовать аэропорт Внуково и аэропорт Минеральных Вод. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Авиакомпания Azur Air в связи с введением ограничений на полеты временно приостанавливает выполнение рейсов из Краснодара, Ростова-на-Дону и Воронежа. Пассажиров, которые приобрели билеты в составе туристических пакетов, просим оставаться на связи с туроператорами для получения детальной информации о бронированиях. Azur Air обязательно доставит на родину туристов, возвращение которых планировалось рейсами в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. Совместно с партнерами прорабатываются альтернативные варианты, в качестве аэропортов прилета авиакомпания рассматривает аэропорты Внуково и Минеральные Воды", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что для обеспечения безопасности авиакомпания проработала альтернативные маршруты в Турцию, Египет и ОАЭ в обход закрытой зоны, что может привести к незначительным корректировкам в расписании.

С 24 февраля Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.