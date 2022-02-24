Reuters: ЕЦБ проведет в марте оценку экономических перспектив из-за ситуации на Украине

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем заседании в марте проведет всестороннюю оценку экономических перспектив в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя данного финансового института.

"Это (оценка - прим. ТАСС) включает в себя недавние события в геополитической сфере", - приводит слова представителя ЕЦБ агентство.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.