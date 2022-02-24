Авиакомпания "Россия" отменила больше 30 рейсов 24 февраля в южные города России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в связи с решением Росавиации отменила более 30 рейсов на четверг из и в ряд южных городов России - Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Сочи, Симферополь и ряд других, сообщила компания.

"В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России отменены все собственные рейсы авиакомпании "Россия", а также рейсы, выполняемые совместно с Аэрофлотом, запланированные в расписании до 03:45 2 марта 2022 года в/из Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Ставрополь, Белгород, Воронеж и Симферополь", - говорится в сообщении.

На данный момент два рейса перенесены на другое время. Пассажирам рейсов, выполняемых совместно с Аэрофлотом, предложена возможность перебронировать билеты или возврат денежных средств. Информация об изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании.

С четверга, 24 февраля, Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.