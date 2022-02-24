В Тверской области расходы бюджета в 2022 году увеличили на 6,7 млрд рублей

ТАСС, 24 февраля. Депутаты Законодательного собрания Тверской области на очередном заседании в четверг внесли изменения в закон о бюджете региона, увеличив сумму расходов на 6,7 млрд рублей, в том числе на дорожное хозяйство, модернизацию школ, закупку препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Сумма доходов увеличена на 2,3 млрд рублей, дефицит составит 4,3 млрд рублей, или 4,8%, сообщила пресс-служба заксобрания.

"Согласно принятым поправкам, в 2022 году доходная часть областного бюджета увеличивается на 2 млрд 379 млн руб., расходная - на 6 млрд 718 млн руб. с увеличением дефицита на 4 млрд 339 млн руб.", - говорится в сообщении.

В редакции закона о бюджете региона от 24 декабря 2021 года сумма доходов в 2022 году составляла 87 млрд рублей, расходов - 88,3 млрд рублей, дефицит прогнозировался в объеме 1,3 млрд рублей, или около 1,4% от объема доходов. С учетом внесенных изменений дефицит увеличился до 4,8%.

По данным пресс-службы, дополнительные средства поступили в основном из федерального бюджета, они будут направлены том числе на дорожное хозяйство - 2,3 млрд рублей, модернизацию системы школьного образования - 459,4 млн рублей, создание павильона у Ржевского мемориала Советскому солдату - 250 млн рублей. "На приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, дополнительно выделяется 117 млн 673 тыс. руб., на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медпомощь больным с COVID-19, - 170 млн 266 тыс. руб.", - добавили в пресс-службе.

Также часть средств предназначена для бесперебойного обеспечения лекарствами льготных категорий граждан, оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных и государственных учреждениях образования.