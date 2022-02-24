Миронов заявил, что новые санкции лишь усилят импортозамещение в РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов считает, что на фоне введения санкций в России усилится процесс импортозамещения продукции.

"Даже если бы Россия ничего не делала, санкции все равно бы вводились. <…> С точки зрения экономических санкций, здесь не было бы счастья, да несчастье нам помогает, потому что мы действительно становимся экономически суверенными и независимыми. То, что мы называем словом "импортозамещение", оно работает в полный рост и будет продолжать работу. Никакие санкции нам не страшны", - сказал политик журналистам в четверг.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Евросоюз 23 февраля ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.