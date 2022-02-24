Грузоперевозчики Литвы призвали водителей вернуться с Украины в объезд Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Ассоциация грузоперевозчиков Литвы Linava призвала транспортные компании республики, доставляющие грузы на Украину, воздержаться от рейсов на данном направлении, а находящиеся на Украине экипажи срочно отозвать домой с маршрутами в объезд Белоруссии. Соответствующая информация размещена в четверг на сайте ассоциации.

"Рекомендуем перевозчикам воздержаться от поездок по территории Украины, а уже находящимся там экипажам незамедлительно вернуться в Литву в объезд Белоруссии через Польшу", - говорится в сообщении.

По данным Linava, на Украине или на пути в эту страну могут находиться несколько сотен литовских фур. "Важно следить за оперативными рекомендациями ответственных инстанций Литвы, в первую очередь МИД", - отметила ассоциация.