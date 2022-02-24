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"Тольяттиазот" приостановил работу аммиакопровода из-за ситуации на Украине

"Тольяттиазот" приостановил работу аммиакопровода из-за ситуации на Украине - сайт.

"Феско Магадан" и "Феско Монерон" продолжат перевозки между Владивостоком и Магаданом
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