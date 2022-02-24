"Металлоинвест" в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,1 раза

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году выросла в 3,1 раза, до $4,12 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В то же время выручка увеличилась на 65,4%, до $10,6 млрд. Это связано с благоприятной рыночной конъюнктурой, восстановлением спроса на железорудную и стальную продукцию на мировых рынках, пояснил "Металлоинвест". Доля российского рынка в выручке составила 39,3%, Европы - 29,3%, Ближнего Востока - 8,6%, Азии - 8,5%.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 2,3 раза, до $5,75 млрд "на фоне опережающего роста выручки по сравнению с затратами", говорится в пресс-релизе. Рентабельность по показателю EBITDA составила 54,3% против 38,5% годом ранее.

Себестоимость производства "Металлоинвеста" выросла в 2021 году на 23,2%, до $3,01 млрд. Наиболее существенный рост наблюдался в части налоговых платежей (+92,5%), в первую очередь НДПИ, а также стоимости металлопродукции (+91,2%), сырья и материалов (+11,7%), включая изменение цен на топливо, лом и ферросплавы, отмечается в пресс-релизе.

Чистый долг компании на 31 декабря 2021 года составил $2,6 млрд, снизившись на 19,7% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Соотношение чистого долга/EBITDA на это же время равнялось 0,45x против 1,31x на конец предыдущего года.

О компании

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.