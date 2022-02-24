Минтранс: общая транспортная обстановка на Юге России расценивается как стабильная

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб Минтранса РФ по организации работы транспортной отрасли на юге страны осуществляет мониторинг цен на билеты. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Нельзя допустить того, чтобы люди, получив обратно деньги за заранее купленные билеты, платили дополнительные никак не запланированные ими средства для того, чтобы добраться домой. Это форс-мажорная ситуация и пассажирам надо оказать максимальную помощь и содействие", - отметил министр транспорта Виталий Савельев, слова которого приводит пресс-служба.

В министерстве также отметили, что оперативный штаб дал поручение РЖД, "Аэрофлоту" и частным транспортным компаниям "оказывать максимальное содействие по скорейшей отправке пассажиров в конечные пункты назначения, либо в выбранные пассажирами альтернативные конечные точки маршрута".

Ранее сегодня Минтранс сообщил, что транспортная обстановка на юге России оценивается как стабильная. С 24 февраля Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией, работа ряда аэропортов в южных городах России временно приостановлена. На этом фоне РЖД сообщили, что организуют дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других южных городов. При этом холдинг обещал зафиксировать стоимость билетов, чтобы механизм динамического ценообразования из-за роста спроса не увеличил стоимость билетов.

Ранее также сегодня "Гранд сервис экспресс" сообщил, что планирует увеличить вместимость поездов из Крыма в Москву, также компания в ближайшее время обещает открыть продажи билетов на поезд "Таврия", курсирующий с 24-26 февраля по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург.