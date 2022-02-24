В Германии заявили, что обеспечены газом

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Поставки природного газа в Германию на фоне эскалации ситуации вокруг Украины в настоящее время гарантированы, энергоснабжение страны обеспечено. Такое мнение в четверг агентству DPA выразил директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер.

"Мы очень внимательно следим за текущей ситуацией с поставками и можем сказать по крайней мере в краткосрочной перспективе, что для Германии поставки газа обеспечены", - отметил Келер. В частности, по его словам, потребителям не следует беспокоиться из-за их особо защищенного правового статуса и диверсифицированных поставок газа из других стран. "Эта картина также подтверждается сообщениями, которые мы получаем от наших членов", - подчеркнул Келер.

Вместе с тем он заметил, что последние события вокруг Украины вызывают шок, "отчасти потому, что газовая промышленность Германии надеется на многолетнее энергетическое партнерство с Россией". Что касается компаний - членов ассоциации, то, по утверждениям Келера, во многих случаях деловые партнеры превращались в друзей. Кроме того, часто сотрудники рассматривали свою работу как вклад в более тесное сближение России с Европой и предотвращение разобщения Запада и Востока. Теперь, по мнению директора Zukunft Gas, эта работа ставится под сомнение.

Цены на газ

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг росла на 35% и превышала $1 400 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 414,5 за 1 тыс. куб. м, или €120 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Топливо пока не дорожает

Общегерманский автомобильный клуб ADAC (АДАЦ) сообщил, что скачка цен на топливо на германских АЗС в связи с обострением ситуации вокруг Украины не произошло. Цены на бензин и дизельное топливо в четверг были такими же, как и сопоставимые цены в среду. Однако 23 февраля средняя цена по стране уже достигла рекордно высокого уровня в €1,750 за литр элитного бензина E10 и €1,663 за литр дизельного топлива. При этом эксперты не исключают, что цены на нефть продолжат расти, а за ними последуют и цены на топливо.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.