Союз туриндустрии не отмечает отмены туров по РФ из-за приостановки работы аэропортов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) не фиксирует аннуляций и замедления бронирований туров по России в связи с временной приостановкой работы аэропортов в ряде регионов РФ. Об этом сообщил ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

"Ничего пока не происходит, потому что, во-первых, слишком мало времени (прошло), несколько часов. Во-вторых, самый низкий сезон сейчас <…> Конечно, у кого-то неудобства будут, но они краткосрочные, потому что на следующей неделе, мы надеемся, это уже будет полностью разрешено", - сказал он.

Барзыкин отметил, что сложившаяся ситуация затрагивает в основном самостоятельных туристов. Авиакомпании, которые отменяют или переносят рейсы, полностью возвращают средства своим клиентам.

Как сообщалось ранее, с 24 февраля Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.