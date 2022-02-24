Центр ФМБА получил разрешение провести третью фазу испытаний препарата "Лейтрагин"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минздрав России выдал Научному центру биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований препарата "Лейтрагин", применяемого для предотвращения осложнений при ковиде. Соответствующая информация опубликована в четверг в реестре министерства.

"Настоящее клиническое исследование проводится с целью установления безопасности и эффективности препарата "Лейтрагин", раствор для ингаляций, 1 мг/мл <...>, при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19 среднетяжелого течения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в исследованиях планируется задействовать 630 человек. Мероприятия будут проходить на базах 11 медучреждений в Кировске, Рязани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Барнауле, Пятигорске и Иваново.

"Лейтрагин" - препарат, направленный на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение COVID-19. Клинические исследования среди 320 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 показали, что у получавших препарат не было ни одного смертельного исхода, а также случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Время выздоровления пациентов, принимавших "Лейтрагин", сокращалось до восьми суток по сравнению с 14 сутками у получавших стандартную терапию. Препарат был зарегистрирован Минздравом РФ в июне 2021 года.