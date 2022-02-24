В авиакомпании Swiss сообщили об отмене рейсов в Киев по 26 марта включительно

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Рейсы швейцарской авиакомпании Swiss в Россию осуществляются по обычному расписанию, а рейсы на Украину отменены по 26 марта включительно. Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель Swiss Майке Фулротт.

"Swiss приостанавливает свои полеты в Киев по 26 марта 2022 года включительно", - отметила она и напомнила, что "последний рейс был осуществлен 20 февраля".

"Что касается наших полетов в Россию, то на настоящий момент мы предлагаем два ежедневных рейса из Женевы в Москву и один в Санкт-Петербург. Кроме того мы предлагаем пять рейсов в неделю из Цюриха в Москву", - сказала Фулротт и добавила, что "эти полеты осуществляются в обычном порядке".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.