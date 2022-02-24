На Кубани расходы бюджета на три года увеличили почти на 70 млрд рублей

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии приняли поправки в закон о краевом бюджете на ближайшие три года, увеличив статьи расходов почти на 70 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края

"Сегодня мы утверждаем очень важные изменения. И поддержу коллег, - это действительно бюджет развития региона. Но явные успехи кубанской экономики в прошлом году позволяют рассчитывать, что бесперебойная работа наших базовых отраслей еще предоставит нам возможности увеличения бюджетных поступлений. А значит, даст возможности дополнительного бюджетного финансирования различных отраслей реального сектора экономики и социальной сферы", - приводит пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

Уточняется, что в 2022 году расходы бюджета края увеличат на 31,7 млрд рублей, а в целом на три года - на 69,1 млрд рублей. Расходы планируется увеличить на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусом, поддержку реального сектора экономики и другие направления.

"Общий объем расходов в 2022 году составит 386 млрд рублей. На строительство и реконструкцию социальных объектов дополнительно направим - 11,5 млрд рублей, общий объем расходов в 2022 году составит - 72,8 млрд рублей. Сфера ЖКХ - дополнительно предусматриваем 2,4 млрд рублей, всего в 2022 году - 8,2 млрд рублей. Также предусмотрели дополнительные средства на ремонт общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортзалов, переоснащение пищеблоков, капитальный ремонт больниц и поликлиник, увеличили расходы на закупку лекарств, медицинского оборудования", - сообщил по итогам сессии в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В декабре 2022 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на единогласно приняли во втором чтении и в целом проект бюджета региона на 2022 год. Сообщалось, что с учетом поправок общий объем доходов составит 342,7 млрд рублей, общий объем расходов - 354,3 млрд рублей.