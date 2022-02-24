Эксперты: цены на активы РФ достигли экстремально низких уровней

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Цены на российские активы достигли экстремально низких уровней, поэтому продавать их сейчас крайне опасно, сообщили ТАСС в пресс-службе "БКС Мир инвестиций".

"Главное сейчас - избегать эмоциональных решений. В сложившейся ситуации мы настоятельно рекомендуем не поддаваться панике и доверять только надежным источникам информации. Цены на российские активы достигли экстремально низких уровней. Продавать их сейчас крайне опасно", - отметили в пресс-службе.

На запрос ТАСС относительно состояния ликвидности брокерских и управляющих компаний, в "БКС Мир инвестиций" ответили, что ликвидные активы группы традиционно удерживаются на уровне 2/3 от баланса. "У нас диверсифицированные и стабильные источники фондирования. Ликвидные активы традиционно удерживаются на уровне 2/3 от баланса. Нашим клиентам, физическим и юридическим лицам, в полном объеме доступны их активы", - добавили в пресс-службе.

В "Велес Капитал" отметили, что многие необеспеченные позиции клиентов были закрыты или сокращены еще до праздника 24 февраля. "Мы внимательно следим за развитием ситуации на российских торговых площадках, никаких проблем наши клиенты не испытывают. Все штатно", - сказал заместитель генерального директор по развитию "Велес Капитал" Анатолий Лукашов.

Ранее торги акциями на Московской бирже и на СПБ бирже приостанавливались в связи с резким обвалом на российских площадках на фоне военных действий в Украине. Российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.