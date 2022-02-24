На Ленинградской АЭС энергоблок №5 подключили к сети после завершения планового ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Пятый энергоблок Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") подключили к сети после завершения планового среднего ремонта, начавшегося 11 января. Об этом сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей станции.

"В настоящее время на Ленинградской АЭС работают три энергоблока: № 3, 4, 6, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому заданию в 3125 Мвт. Энергоблоки № 1, 2 остановлены для вывода из эксплуатации, № 5 подключен к сети в 10:00 24.02.2022, идет набор нагрузки", - говорится в сообщении.

Энергоблок № 5 является новым типом энергоблоков ВВЭР-1200, к этому типу относится и энергоблок № 6. На станции произойдет поэтапное замещение энергоблоков №4 и №3 РБМК-1000 на блоки ВВЭР-1200. Современные энергоблоки позволили ЛАЭС сократить забор воды из Финского залива на 30% в 2021 году благодаря конструктивным особенностям системы охлаждения.

Ранее сообщалось, что в 2022 году начнется строительство двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 на ЛАЭС-2.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 трлн 80 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.