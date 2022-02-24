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В Киеве АЗС ограничивают продажу топлива "в одни руки" до 20 литров

Транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Автозаправочные станции (АЗС) компаний ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на один автомобиль до 20 литров. Об этом сообщают в четверг пресс-службы этих компаний.

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"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки - до 20 литров. То есть 20 литров - это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", - отметили в ОККО.

Кроме того, транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

Аналогичное сообщение сделала компания WOG. Она так же ограничивает заправки до 20 литров на один частный автомобиль и будет пускать спецслужбы без очередей.

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