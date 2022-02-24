СМИ: Flydubai приостанавливает все рейсы на Украину до 8 марта

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Эмиратская авиакомпания Flydubai приостанавливает все рейсы между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Украиной до 8 марта в связи с военными действиями на территории республики. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии местная газета Khaleej Times со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"Мы свяжемся с нашими пассажирами по поводу вариантов возврата и нового бронирования билетов", - подчеркивается в тексте.

Помимо этого, по информации издания, рейсы на Украину до дальнейшего уведомления также приостановили две другие ведущие авиакомпании ОАЭ, а именно Air Arabia, Wizz Air Abu Dhabi. Вместе с тем базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad Airways заявила, что избегает воздушного пространства Украины и меняет маршруты полетов после начала активных боевых действий на украинской территории.

Кроме того, руководство одной из крупнейших на Ближнем Востоке авиакомпаний Qatar Airways также проинформировало в Twitter, что все полеты на Украину "временно приостановлены".

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.