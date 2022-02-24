Reuters: западные банки отказали в открытии аккредитивов покупателям российской нефти

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Западные банки отказали в гарантиях открытия кредитной линии по меньшей мере трем крупным компаниям на приобретение в четверг российской нефти, сославшись на неопределенность рынка после начала РФ военной операции на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех трейдеров.

"Банки не хотят открывать аккредитивы для покупателей с целью получения теми кредитов" в нынешних условиях, отметил информированный источник на условиях анонимности.

Аккредитивы от банка покупателя, как отмечают эксперты, - это стандартная практика в торговых операциях, гарантирующая то, что оплата будет произведена в полном объеме и вовремя.

Крупнейшими покупателями российской нефти являются ведущие западные нефтяные компании, такие как BP, Shell, Eni, TotalEnergies, Equinor, Chevron и ExxonMobil.

Источники не назвали банки, которые отказали компаниям в открытии аккредитивов.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.