Стоимость золота на бирже Comex достигла максимума с сентября 2020 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в четверг достигла максимума с 16 сентября 2020 года.

По состоянию на 13:58 мск, цена драгметалла росла на 3,46% - до $1 976,5 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. К 16:50 мск котировки замедлили рост до 2,56%, золото торговалось по $1 959,4 за унцию.

В то же время котировки акций золотодобывающих компаний демонстрировали отрицательную динамику. К 16:50 мск акции "Полюса" на Мосбирже снижались на 14,29%, до 11 154,5 рубля за бумагу, акции Polymetal - на 34,64%, до 781 рубля за бумагу.

Стоимость палладия

Цена палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex в четверг достигла максимума с 23 июля 2021 года. По состоянию на 16:30 мск, стоимость металла росла на 11,08%, до $2 711 за тройскую унцию. К 16:47 мск цена палладия замедлила рост и находилась на уровне $2 680 за тройскую унцию (+9,81%).

В то же время котировки акций "Норильского никеля" - крупнейший в мире производитель палладия - в ходе торгов на Московской бирже демонстрировали отрицательную динамику. Акции компании снижались на 16,74%, до 17,61 тыс. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.