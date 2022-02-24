Чехия продолжает получать энергетическое сырье из России

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Поставки из РФ энергетического сырья в Чехию продолжаются и в данный момент отсутствуют сигналы, что они могут быть нарушены. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"У нас нет сигналов, что будут нарушены эти поставки. Нет и сигналов об их возможном снижении. <...> В данный момент мы находимся в ситуации, когда поставки идут, они никак принципиально не ограничены", - сказал Фиала.

Тем не менее, как он отметил, Прага учитывает сценарий возможного нарушения поставок энергетического сырья из России. Если это произойдет, то республика найдет альтернативные источники получения энергосырья, заверил Фиала.

"Мы имеем запасы [в хранилищах], которые помогут нам преодолеть ситуацию [c возможным прекращением поставок из РФ]", - сказал премьер.