ЦБ проведет 25 февраля аукцион репо "тонкой настройки" на 2 трлн рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Банк России проведет 25 февраля 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 2 трлн рублей, считает уровень ликвидности банковского сектора достаточным, следует из сообщения регулятора.

"Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным. Вместе с тем, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ проведет 25 февраля 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 2 трлн рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 28 февраля 2022 года", - указано в сообщении.

Банк России отметил, что продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.