В МВФ сообщили, что оценивают ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает последствия ситуации вокруг Украины, готов при необходимости оказать поддержку странам - членам организации. Об этом сообщила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Я глубоко обеспокоена происходящим на Украине и, в первую очередь, последствиями для невинных людей. Это добавляет значительный экономический риск для региона и мира. Мы оцениваем последствия и готовы поддержать наших членов при необходимости", - написала она в Twitter.