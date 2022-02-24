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Военная операция на Украине
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В МВФ сообщили, что оценивают ситуацию вокруг Украины

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ готов при необходимости оказать поддержку странам - членам организации

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает последствия ситуации вокруг Украины, готов при необходимости оказать поддержку странам - членам организации. Об этом сообщила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Я глубоко обеспокоена происходящим на Украине и, в первую очередь, последствиями для невинных людей. Это добавляет значительный экономический риск для региона и мира. Мы оцениваем последствия и готовы поддержать наших членов при необходимости", - написала она в Twitter.

Теги
УкраинаГеоргиева, КристалинаВоенная операция на Украине
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