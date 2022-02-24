СМИ: германские компании приостанавливают работу своих предприятий на Украине

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей строительных материалов Knauf прекратил работу своего завода на востоке Украины по соображениям безопасности в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг сообщила газета Handelsblatt.

По ее информации, Knauf был одним из первых, кто объявил о том, что его предприятие по производству гипсокартона, на котором работают порядка 590 человек, "в качестве меры предосторожности будет закрыто до дальнейшего уведомления".

Вместе с тем указывается, что германское логистическое предприятие, специализирующееся прежде всего на портовой перевалке, а также контейнерной и транспортной логистике HHLA также остановило работу своего контейнерного терминала в порту Одесса. HHLA владеет контейнерным терминалом в Одесском порту. С 2001 года туда было вложено около $170 млн.

Ряд других германских компаний, включая производителя различных видов кабелей и проволоки Leoni, компания Henkel, торговая сеть Metro также частично или полностью остановили работу своих предприятий на Украине.

По данным Германо-украинской торгово-промышленной палаты, на Украине расположены около 2 тыс. компаний с участием Германии. Большинство из них находятся на западе страны - в 700 километрах от основной линии соприкосновения.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.