Финский министр не видит перспектив для прогресса по проекту АЭС "Ханхикиви-1"

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля не видит перспектив для продвижения в реализации проекта российско-финской АЭС "Ханхикиви-1" в свете операции России на Украине. Об этом он сообщил в четверг в парламенте страны. Станцию планирует возводить в Финляндии финская компания Fennovoima вместе с Росатомом.

"Я как министр и как в определенном роде представитель выдающего лицензии ведомства вынужден сказать, что не вижу перспективы, чтобы я мог представить это (проект АЭС - прим. ТАСС) госсовету [для получения разрешения на строительство]", - указал он.

Ранее многие финские политики призывали остановить проект или поменять собственников из-за того, что в нем участвует Росатом.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.