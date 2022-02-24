Нацбанк Польши решил предоставить Украине валютный своп на сумму до $1 млрд

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Польши решил предоставить Украине валютный своп на сумму до $1 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте польского Нацбанка.

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"Правление Национального банка Польши приняло решение предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму до 4 млрд злотых (почти $1 млрд)", - указано в сообщении.

Нацбанк Польши выразил солидарность с Украиной. "Декларируем всю необходимую помощь Национальному банку Украины", - подчеркивается в заявлении.